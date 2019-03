Diego Matamoros y Estela Grande anuncian una feliz noticia

Diego Matamoros y Estela Grande se van a casar. Lo han anunciado en una entrevista concedida en exclusiva a la revista Lecturas. La pareja se dará el 'sí quiero' el 13 de julio en El Escorial, en la finca Prados Moros. Allí celebrarán una ceremonia civil con un toque campestre y según la modelo será una ceremonia romántica a la hora de la puesta de sol.

Diego vestirá de Nacho Montes aunque aún no ha elegido las telas ni se ha tomado las medidas. Por su parte, Estela irá de La Esposa y, aunque aún no tiene claro cómo será el vestido, asegura que tendrá un aire joven.

La pareja se conoció en 2016 cuando coincidieron cenando en un restaurante. En ese momento Diego se acercó a hablar con ella pero Estela no le dio su número de teléfono. Estuvieron hablando por Instagram durante meses y volvieron a coincidir en otra ocasión. Sin embargo, los inicios de su relación no fueron nada fáciles pues rompieron al mes y medio de comenzar, pues Diego volvió con su ex y la madre de la que creía su hija.

Después se demostró que esa niña no era suya sino que se trataba de un engaño de Tanit Grande, su ex, lo que supuso un gran golpe emocional para el joven. Después de este bache, Diego y Estela retomaron su relación. "Me di cuenta de lo que había perdido. Estela se ha ganado el cielo. Estuvo conmigo y no tenía por qué, no me porté bien con ella. Me ha dado una lección de madurez y de amor y ha hecho que yo, que nunca me había planteado casarme, esté deseándolo. Es la mujer de mi vida", confesaba Diego.

Ambos están muy ilusionados y centrados en la organización de su boda aunque el tema de los invitados sea un continuo quebradero de cabeza. "Va a ser complicado, Flores y Matamoros. Creo que si mi padre viene, lo más probable es que lo haga sólo...", decía Diego. El joven asegura que le encantaría que su padre asistiese a la boda aunque ahora mismo no tengan ningún tipo de relación.

Tendremos que esperar para conocer más detalles del enlace, pero de lo que sí están seguros es de que, de momento, no se plantean tener hijos. "Una de las cosas que aún me cuestan es el trato con los niños pequeños. Es una secuela que iré puliendo", confesaba el hijo de Kiko Matamoros, aunque está muy ilusionado por el nacimiento de su primer sobrino, el hijo que están esperando Laura Matamoros y el chef Benji Aparicio.