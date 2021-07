Diego Matamoros y Carla Barber, el final definitivo meses después de su ruptura

Diego Matamoros y Carla Barber no se llevan tan bien como hace unas semanas... Y es que a pesar de que durante estos últimos meses, desde que rompieron la pasada primavera, han demostrado la buena relación que había entre ellos, las cosas no están igual y parece que ha llegado su final definitivo. Algo muy diferente a lo que ha pasado con su exmujer, Estela Grande, y es que tras protagonizar una ruptura de lo más polémica, ahora parece que el hijo de Kiko Matamoros ha enterrado el hacha de guerra con ella y quiere que ambos tengan un buen recuerdo de su matrimonio.

Diego y Carla habrían puesto fin a este buen rollo público que tenían y se han dejado de seguir en las redes sociales. Además, Diego Matamoros ha ido un paso más allá y ha borrado todas las fotografías que se tomaron durante su relación sentimental.

Acciones que llegan después de saberse que la canaria podría estar de nuevo enamorada y podría haber iniciado una nueva relación. Hace unos días, fue fotografiada en Marbella acompañada de un hombre desconocido. Y, tal y como se comprueba en las imágenes, ambos charlaron, se abrazaron e intercambiaron sonrisas cómplices y cariñosas.

Por su parte, el hijo del tertuliano dejó hace unos días a un lado a Carla Barber para recordar a su otra ex, Estela Grande: "Es importante en mi vida. A pesar de que no salieron las cosas como pensaba, mi boda fue el día más bonito que he vivido", confesó con cariño.

Demostrando que no hay lugar para el rencor, Carla Barber de momento no ha borrado las imágenes que tiene junto a Diego en su Instagram. Ambos eran muy activos en esta red social y presumían a menudo de su amor, por lo que aún quedan muchos recuerdos en su cuenta. A pesar de que ni Carla ni Diego han aclarado qué problema han tenido últimamente, hay gestos que hablan por sí solos y estos besos son cosa del pasado...

