Diego Matamoros aconseja a su hermana Anita reconciliarse con su padre

Anita Matamoros lleva aproximadamente dos años sin hablarse con su padre, Kiko. La influencer tampoco se habla con sus hermanos a excepción de Laura con la que sí mantiene una muy buena relación. Cabe recordar que la relación de Anita y Diego nunca ha sido buena, quizás porque el empresario siempre ha tenido una mala relación con Makoke, la madre de la joven.

Ahora han sorprendido unas declaraciones del exmarido de Estela Grande durante la presentación del musical 'Tina', en las que habla de forma muy conciliadora de su hermana y también ha hablado sobre su estado de ánimo: "Estoy soltero, estoy solo pero no estoy mal, estoy de lujo… es uno de los mejores momentos que estoy viviendo", afirmaba. Diego está aprovechando estar sin pareja para conocerse mejor: "Ahora mismo solo pienso en mi… Estoy en un momento mío de mucha creatividad, introspección, de disfrute y la verdad que no necesito ahora mismo a nadie… no es mi momento para tener otra vez pareja", ha aclarado. Y es que el hijo de Mar Flores cree que es el momento de aparcar el pasado y empezar una nueva etapa.

Diego matamoros | Instagram

Sobre su hermana Anita decía entre risas: "No tenemos relación… Laura es la única de todos los hermanos… que se habla con ella". Así mismo también animaba a la joven a que diera el paso: "Si necesita algo, quiere hablar o quiere comunicarse también tiene que dar pasos". Además, ha llamado especialmente la atención una frase del ex novio de Carla Barber: "Lo único que le deseo es que sí se arregle con mi padre que es algo que no debería perderse". En la alfombra roja también han aprovechado para preguntarle al influencer sobre el estado de su hermana Laura en la recta final de su embarazo: "Esta en un momento precioso y dulce".

