Diego Matamoros aclara cual fue el verdadero y doloroso motivo de su ruptura con Estela Grande

Diego Matamoros comienza una nueva etapa en su vida tras su divorcio con Estela Grande. El empresario se ha sincerado en la Revista Semana. En ella confiesa como se siente después de su separación y una ruptura amorosa con la doctora Carla Barber. También habla sobre la relación que mantiene con su familia.

El joven parece haber reflexionado sobre su vida tras dos rupturas sentimentales. Ha encontrado un nuevo rumbo al que dedicar su esfuerzo: la decoración de interiores. Por otro lado, su situación familiar es estable. La relación con su padre, Kiko, es cordial, al igual que con el resto de los miembros de su familia, salvo con su hermana, Anita Matamoros, con la que últimamente ha tenido algunas diferencias.

Su divorcio parece haber marcado un punto de inflexión en su vida, sobre su ex mujer asegura: "He sido muy feliz con Estela. Ha sido la mujer más importante de mi vida. Por eso me casé con ella". El pasado 20 de julio fue cuando oficialmente se divorciaron. Diego compartió de hecho con sus seguidores el último adiós a Estela: "Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado. Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo". Con estas palabras cargadas de sentimiento Diego Matamoros se despedía públicamente de la modelo a través de unas historias en su Instagram.

Tras su separación, Diego parecía haber encontrado el amor en la doctora de medicina estética Carla Barber, pero la relación llegó a su fin y los jóvenes tomaron caminos diferentes. Diego solo encuentra buenas palabras para la doctora: "Carla Barber me ayudó mucho a acercarme a mi familia y siempre le estaré agradecido por eso".

