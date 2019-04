La foto de Diego Ibañez que ha encandilado a Amaia Romero

Amaia Romero sigue inmersa en su próximo disco que, según indicó ella misma hace un tiempo, verá la luz antes de lo que pensamos. Un trabajo muy esperado por sus seguidores, que están deseando escuchar las canciones de la extriunfita.

Mucho dio de que hablar su relación y dramática ruptura con Alfred García, al que conoció en la Academia de OT. Pero tras su separación, la navarra comenzó una relación con Diego Ibañez, el líder del grupo Carolina Durante, con el que mantiene un romance mucho más discreto.

De hecho la navarra interpretó junto a él el tema ‘Perdona (Ahora sí que sí)’ y juntos se han dejado ver compartiendo veladas, y hasta la revista ¡Hola! sacó a la luz las imágenes del beso que confirmaba que lo suyo iba hacia delante,¡ cuando todos los rumores ya lo daban por hecho.

Ahora la cantante no ha podido resistirse a dar ‘me gusta’ a una de las últimas publicaciones de su chico, en la que aparece a torso descubierto presumiendo de pectorales. Una instantánea con la que Diego ha encandilado no solo a sus fans sino también a su chica. ¡Pulsa al play arriba y no te lo pierdas!