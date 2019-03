Diego Campanario, hermano de María José Campanario, le escribe una emotiva carta

El hermano mayor de María José Campanario, Diego Campanario, ha compartido en redes sociales un mensaje muy emotivo dirigido a su hermana donde expresa su preocupación y dolor debido a los problema de salud que la mujer de Jesulín de Ubrique está teniendo. Él sigue teniendo fe en que su hermana pueda salir de esta situación con su apoyo y el de toda su familia, quienes también están muy preocupados.

"Sé que no estás pasando por el mejor momento. Sé que está siendo muy difícil y por eso he decidido escribirte esta declaración de amor en la que hago partícipe de esta manera al mundo, porque no puedo gritar lo suficientemente fuerte. Lo hago porque te quiero. Porque me quieres, espero que al saber que te necesito tanto a mi lado como siempre has estado, encuentres esa fuerza que has perdido con tanto dolor, porque sé que has sufrido y estás sufriendo. Sufro tanto como tú. Toda tu gente está contigo. Por si se te olvida, quiero recordártelo: estaré aquí contigo, en todo momento, a tu lado hasta que esto termine y vuelvas. Hasta que esto termine y vueles. Hasta que sonríes de nuevo. Hasta que recompongas mi maltrecho cuerpo con uno de esos abrazos que nos hace cerrar los ojos. Y entonces también estaré a tu lado y me ocuparé de que disfrutes del sol, de los cafés con amigos, de tus hijos, de las mayores tonterías y de insignificantes problemas”, dice Diego muy emocionado

El hermano de la Campanario también ha expresado que prefiere mirar a un futuro juntos y dejar este mal momento como parte del pasado: "Yo es que prefiero mirar al futuro, porque el presente es oscuro. Pero vamos a superar este presente juntos, a convertirlo en pasado. Pasado lo más borroso posible y que estos días se conviertan en anécdota. Mientras tanto, mientras llega, intentaré ocuparte los días con un poquito de alegría cada día. Pero te pido algo, corazón. Te pido que seas fuerte, que mantengas la esperanza y que sigas luchando para que todo vuelva a su lugar. Sé que lo conseguirás. Sé que tienes ganas de seguir adelante, de ver el sol y hasta de mojarte en una tormenta y yo estaré a tu lado, contigo siempre", una declaración de amor que puede que ayude a María José a salir adelante.