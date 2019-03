Diana Navarro se casa por sorpresa el día de su 40 cumpleaños

Nuria Fergó ha estado este fin de semana de boda, ¿y quién era la novia? ¡Diana Navarro! La artista se ha casado en Málaga en el día de su 40 cumpleaños, lo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo.

Y es que la que fuera concursante de la última edición de ‘Tu cara me suena’ no había desvelado en ningún momento que tuviera pareja, aunque lo que sí había confesado era que tenía muchas ganas de ser madre.

Fergó ha sido la encargada de ponernos al tanto, con una publicación en su Instagram en la que aparece con un vestido rojo junto a un coche blanco, que suponemos que sería el transporte nupcial: “Hoy es un día muy especial!! La boda de mi amiga @oficialdiananavarro. Ha sido una de las ceremonias más emocionantes que he vivido. Cómo me he emocionado!!! Aquí os dejo unas fotos con mis amigos!! Toca disfrutar!!”.

El AC Hotel Málaga Palacio ha publicado también algunas fotos del enlace, ya que este fue el escenario elegido por los novios para darse el ‘sí, quiero’. El vestido de Diana era un clásico diseño nupcial en palabra de honor y falda de tul, con un velo de encaje a modo de capa con capucha que cubría a la novia.