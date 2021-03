Detenidos tres jóvenes por romperle la nariz al Pequeño Nicolás después de que se negara a hacerse una foto con ellos

El Pequeño Nicolás ha sido brutalmente agredido esta pasada noche en pleno centro de Madrid, tal y como aseguró 'Ok diario' antes de que finalmente, el protagonista, confirmara su versión de los hechos en un conocido programa de televisión.

Todo comenzó cuando, entorno a las 22.40 horas, Francisco Nicolás Gómez Iglesias salía de un conocido restaurante en el madrileño Paseo de la Castellana y unos jóvenes se acercaron a pedirle una fotografía. Algo que le sucede a menudo porque después de su primera detención en 2014, por sus aventuras y desventuras con el poder, se hizo muy popular y a lo que él siempre accede.

Sin embargo, en esta ocasión, las formas de sus seguidores no fueron las más adecuadas y el Pequeño Nicolás se negó a sacarse una fotografía con ellos. Tal y como el joven ha declarado a 'Ok diario': ''Me pidieron la foto de malas maneras, a gritos y empujones, cogiéndome del cuello, y mira que me hago fotos al cabo del día con todo el que me la pide, pero ante su actitud agresiva me negué". Y este fue el origen de la pelea que acabó con la nariz de Francisco fracturada. "Fui a coger un taxi y por detrás, me pegaron. Llamé al 112 y grabé parte de las lesiones para poder identificarlos", ha revelado.

Tal y como ha desvelado el protagonista de la historia, una patrulla de la Policía Nacional circulaba por allí y, después de que uno de sus amigos les llamase y le explicase lo sucedido, mientras el Pequeño Nicolás sangraba abundantemente por la nariz en el suelo, pudieron detener a los agresores, tres jóvenes de entre 20 y 21 años. "Se portaron de manera exquisita hasta que llegó el Samur", ha contado el polémico joven. En estos momentos, los tres permanecerían detenidos en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial por un presunto delito de lesiones.

Ya en su domicilio, y muy "afectado" porque "no entiendo lo que ha pasado", Francisco ha intervenido telefónicamente en un programa de televisión para narrar lo sucedido y desvelar que, pese a encontrarse "dolorido", con la "nariz fracturada" y "afectado mentalmente", se encuentra bien aunque en "shock" porque no puede "entender lo que ha pasado".

