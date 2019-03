Se desvelan todos los detalles del reencuentro de Operación Triunfo 1

Ya hay fecha para el concierto que organiza Universal Music con motivo del decimoquinto aniversario de Operación Triunfo. TVE ha anunciado que los concursantes de la primera generación del programa se subirán al escenario el próximo 31 de octubre en el Palau Sant Jordi para recordar algunos de sus actuaciones más especiales y celebrar que gracias a su paso por la academia más famosa de la televisión pudieron cumplir un sueño. ¿Se animarán a David Bisbal y Chenoa a cantar su icónico 'Escondidos'?. La artisa declaró que "por supuesto" que no le importaría repetir el dúo.

Aunque lo esperado era que estuvieran los 16 participantes que se embarcaron en el proyecto, Juan Camus ya anunció que no iba a estar presente debido a que no ha llegado a un acuerdo con la organización. "A mí me gustaría que estuviera Juan porque fuimos 16 chicos, y con 15 no es lo mismo", afirmó Natalia. Rosa López, David Bibal, Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Gisela Lladó, Naím Thomas, Alejandro Parreño, Natalia Rodríguez, Álex Casademunt, Javián Antón, Mireia Montávez, Verónica y Geno Machado participarán en el emotivo reencuentro. Hace unos días, la presencia de Bisbal no era del todo clara pero hoy ha sido el artista quien ha confirmado la noticia: "Estaré en #OTelconcierto celebrando sus 15 años. Para los que siempre me apoyáis y hacéis realidad mis sueños", ha escrito en su perfil de Twitter junto a una foto de aquellos tiempos.

Además del concierto, se emitirán tres documentales sobre cómo ha evolucionado la vida de todos ellos y que supuso la experiencia de vivir tres en la academia para alcanzar su meta, convertirse en estrellas de la música.