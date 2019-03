Los destinos de vacaciones que arrasan entre las celebrities

Algunos han decidido pasar su tiempo libre con sus amigos, unos días de desconexión donde poder ir a la playa, salir y descansar en la mejor compañía. Otros prefieren un viaje en pareja con el que aprovechar al máximo, o sólo donde aprender de otras culturas y desconectar del mundo. Lo que les une a todos es que el móvil ha sido uno de sus imprescindibles que les ha acompañado a cada esquina y con el que han retratado cada detalle de todos los días que han pasado fuera.

Si eres de las que coges vacaciones más tarde y aún no has decidido el destino al que irás no te preocupes, hemos analizado los viajes de las celebrities y escogido los 5 destinos que arrasan:

Islas Baleares: Es uno de los destinos más llamativos del país al que cada año acuden muchos famosos. Monumentos prehistóricos, museos, ferias, calas… Sin duda el archipiélago es uno de los destinos preferidos de los españoles y muchas celebrities no quieren perderse su encanto. Aida Domenech, más conocida como Dulceida, no ha dudado en dar envidia a sus 1.9 millones de seguidores con fotos de sus vacaciones en Menorca: amor, buceo, calas… sin duda un paraíso.

Dulceida en las Islas Baleares | Instagram

No ha sido la única, el pasado mes de junio el jugador de fútbol Leo Messi puso rumbo a Ibiza para descansar con su familia y acompañado de alguno de sus compañeros de equipo como Luis Suárez y Cesc Fábregas, un punto de encuentro donde desconectar y disfrutar del buen clima.

Marbella: playas, casco histórico, buena comida y clima, compras, excursiones, descanso… Marbella es uno de los destinos más visitados no sólo en verano, sino durante todo el año. Un lugar con lujosas urbanizaciones, puertos deportivos, playas tranquilas donde los famosos deciden hospedarse en sus vacaciones. El pasado mes de julio pudimos comprobar como Paula Echevarría disfrutaba de unos días de relax en la costa malagueña en uno de los hoteles más lujosos de la zona. Unos días donde disfrutó con sus amigas en spa, playa, piscinas, restaurantes… que no dudó en compartir por sus redes.

Paula Echevarría en Marbella | Instagram

Tailandia: si quieres unas vacaciones exóticas este es tu sitio. Un lugar repleto de paisajes prácticamente vírgenes y poblados por tribus exóticas. Un destino lejano para disfrutar del relax y conocer culturas nuevas y totalmente diferentes a la nuestra. Una de las 'celebs' que ha escogido Tailandia ha sido Blanca Suárez. La actriz apasionada de los viajes no ha dudado en emprender rumbo para relajarse y disfrutar de sus vacaciones en cada rincón del país. Momentos del viaje de avión, en piscinas y hoteles, mostrando sus mejores looks veraniegos, posando en rincones desconocidos, probando la comida típica o capturando las mejores vistas han sido algunos de los momentos que la actriz ha querido compartir con sus seguidores.

Blanca Suárez en Tailandia | Instagram

Cannes: Otro de los lugares más lujosos para disfrutar de unas vacaciones y de un buen descanso es Cannes. Dejando atrás el cine y las alfombras rojas por lo que es conocida muldialmente, es uno de los destinos más elegidos por todos aquellos que quieren disfrutar de unas vacaciones en yate. Un buen ejemplo han sido Kendall Jenner, Kourtney Kardashian y Kris Jenner, las hermanas y su madre se relajaron en un lujoso yate que no han dudado en compartir por las redes. ¡Unas vacaciones de lujo!

Kourtney Kardashian publica una foto de su madre Kris Jenner | Instagram

Cádiz: Esta ciudad andaluza siempre arrasa y es uno de los destinos elegidos por muchos de los famosos. Playas espectaculares, ambiente, buenos restaurantes, sur, alojamientos de ensueño… Maxi Iglesias ha elegido esta provincia pero no la capital, se fue hasta Tarifa con amigos donde no dudó en hacer turismo y recorrer todos los rincones que nos sorprende este municipio gaditano.