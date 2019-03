El desnudo de Yon González, la ruptura de Terelu Campos y José Valenciano y los problemas de María José Campanario

KIOSCO SEMANAL

Parece que no hay semana en la que no nos encontremos un desnudo en las portadas del corazón, y eso que parece que ya todo el mundo ha vuelto de vacaciones. ¡Pues no! Porque esta semana la revista Cuore nos trae las imágenes de la pillada a Yon González mientras se cambiaba en la playa. Mientras tanto, Hola se deleita con los detalles de la ruptura de Terelu Campos y José Valenciano. Los problemas de María José Campanario, las memerias de Julián Contreras sobre Carmina Ordoñez y la tormentosa infancia de Miley Cyrus, son los otros temas de portada.