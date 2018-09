El desnudo integral más reivindicativo de Tamara Gorro: "porque soy libre"

Parece que la semana de Tamara Gorro va de confesiones. Hace unos días revelaba en su canal de Youtube los retoques estéticos que se había hecho a lo largo de su vida y ahora ha mostrado a sus seguidores una foto de su yo más natural: Desnuda

Y no es de extrañar, porque la influencer siempre comparte todo lo que hace con los que ella considera que son su "familia virtual" y ahora ha querido que veamos cual es su lado más reivindicativo.

La mujer de Ezequiel Garay ha publicado una foto en Instagram donde está completamente desnuda junto a un mensaje que llegará a muchos: "Mujer en libertad. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre. #mamamolona #libertad".