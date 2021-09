El desgarrador relato de Lydia Bosch tras superar el coronavirus junto a su madre

Lydia Bosch no ha pasado por su mejor temporada en cuanto a salud se refiere, pues hace casi un año le detectaron cáncer de piel. "Me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es un tipo de cáncer de piel, pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma", contaba la actriz a través de un post de Instagram.

A pesar de que estas noticias no son nada agradables, la intérprete siempre intenta buscar el lado positivo a las cosas y agradecer lo afortunada y feliz que es, así lo ha querido compartir, de nuevo, con sus seguidores. El pasado 18 de agosto la actriz dio positivo en coronavirus, enfermedad que tuvo que superar pero no sola, ya que también estuvo con su madre, a quien no dudó en dedicarle un post en sus redes sociales tras casi un mes batallando contra el virus.

"Desde el primer momento nos cogimos fuerte de la mano y no nos hemos soltado y así, siendo las dos una, lo hemos conseguido", empezaba contando junto a una foto de la mano de ella y su madre agarradas de la mano.

Aunque han sido varios los días por los que ha tenido que batallar contra la enfermedad y la incertidumbre de saber cuando llegaría su fin, ahora las dos se encuentran completamente recuperadas y así lo ha agradecido en su perfil de Instagram. "Ahora toca recuperarnos lo antes posible y ponernos fuertes para continuar disfrutando de la vida tal y como nos gusta hacerlo a nosotras… así … de la mano", terminaba la intérprete.

Y es que a pesar de este altibajo, Lydia tiene una temporada cargada de proyectos, entre ellos su participación en la próxima temporada del concurso de Atresplayer, 'Tu cara me suena', el cual tiene muchas ganas de empezar, como así lo ha contando en sus redes.

