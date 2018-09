El desgarrador mensaje de Javier Cárdenas tras la muerte de su padre

Javier Cárdenas se ha despedido en redes sociales de su padre. Unas triste palabras con las que el locutor de Europa FM dejaba constancia de lo mucho que ha significado su padre para él.

“Se va mi amigo más que mi padre. No os imagináis el vacío que me queda”, escribía Cárdenas junto a una imagen de su padre de joven. Y añadía: “No imagináis lo que echaré de menos esas llamadas que me hacía para darme ánimos y cariño”.

Por su parte, su hermana Angie Cárdenas, a la que ahora podemos ver en ‘Aurisitys’ en La Sexta, también ha escrito unas sentidas palabras dirigidas a su progenitor: “Te he tenido en casa estos últimos veinte años, Papá. Voy a echar de menos que hicieras saltar la alarma a las cinco de la mañana, para ir a nuestro huerto. Y que, orgulloso, volvieras horas más tarde con tu mejor pieza”, comenzaba diciendo.