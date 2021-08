La desesperada reacción de Paula Gonu tras ser amenazada con publicar sus vídeos más íntimos

Paula Gonu ha denunciado a través de sus redes sociales la amenaza que ha recibido, y aprovechado para pedir ayuda a sus seguidores para ver cómo puede solucionar el problema, ya que quieren publicar videos íntimos suyos si no paga la cantidad que le piden.

Paula es una de las influencers más seguidas y más prestigiosas de nuestro país, cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y más de un millón y medio en su canal de YouTube. La catalana es una de las personas más activas en redes sociales, además de interactuar mucho con sus fans, a los cuales les suele contar tanto lo positivo como lo negativo que le sucede en su día a día, y así lo ha querido hacer ahora, pero esta vez pidiendo ayuda tras haber sido amenazada.

A pesar de ser una de las personas más naturales que podemos ver detrás de los perfiles de las redes sociales, Paula también recibe este tipo de avisos, que son bastante común entre los famosos. Después de darse cuenta de que está siendo víctima de una extorsión, ha querido pedir ayuda a sus seguidores.

"Me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1600€ en menos de 48 horas, evidentemente no voy a pagar, pero ¿cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?", preguntaba a través de un tuit.

Después de manifestarse desesperadamente, ya que asegura que no quiere dejar pasar este problema, sus seguidores le han aconsejado todas las vías posibles para poder denunciar este tipo de amenazas.

