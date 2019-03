Yahoo ha publicado la instantánea más deseada de la noche en la que se puede ver la ropa interior de la actriz.

Pataky ha acompañado en el acto a Sandra Ibarra, que puede presumir de haber vencido a un enemigo que ha marcado fuertemente su vida, la leucemia. El proyecto GDH destinará 10 euros de cada plancha de pelo vendida para la Fundación de Ibarra.

"Cada año he hecho un calendario para ayudar a la lucha contra el cáncer de mama (... ) Este año quisimos cambiar un poco la idea y colaborar juntos para hacer un puzzle", ha explicado Elsa.

La actriz no ha puesto reparos en colaborar: "Para mí era esencial transmitir positividad, naturaleza, lo ecólogico", ha añadido. "Yo siempre he sido una persona que me cuido mucho y siempre he querido defender más lo que es la naturaleza, la belleza interior, el cuidarse...", finaliza.