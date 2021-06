Descubre quién es la actriz a la que señalan como la nueva novia de Maxi Iglesias

Desde hace meses los rumores de un nuevo amor persiguen a Maxi Iglesias. Y aunque recientemente, el actor no dudaba en mostrarse así de sincero sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga cuando le preguntaban por ello: "Si es verdad, es verdad"… El intérprete intenta mantener esta relación de forma muy discreta.

Según apuntan los últimos rumores, Maxi Iglesias podría haber comenzado una relación con la actriz peruana Stephanie Cayo.

Stephanie Cayo, en el Festival de Málaga | Gtres

Un amor que podría haber surgido durante el rodaje de su última película, 'Mochileros', donde también participa Stephanie.

"Qué bonito este rodaje, que bonitos los Abriles que cumplí y que bonita la gente que he conocido en esta película", escribía la intérprete junto a varias imágenes en las que posaba con parte del equipo de la película, entre los que se encuentra Maxi Iglesias.

Unas redes donde además, Stephanie presume de belleza y de ojazos y de su pasión por el baile…

A pesar de que Maxi siempre intenta ser de lo más discreto con su vida privada, el actor confesaba hace días que siempre intenta vivir su vida como quiere y es que si no, no sería feliz con su profesión: "Nunca he dejado de vivir mi vida tal y como la quiero y la imagino por mi profesión porque si no, no sería feliz con ella".

Una relación que de momento no está confirmada pero parece que los actores han sido vistos derrochando complicidad en el Festival de Cine de Málaga.

Y es que a pesar de su increíble físico, y estar considerado uno de los actores más atractivos de nuestro país, tras romper hace años con una chica con la que llevaba años de relación, pocos amores más hemos conocido de Maxi Iglesias.

