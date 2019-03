Isabel Preysler: "Descubrí cuál era mi perfil bueno cuando me separé de Julio Iglesias"

Isabel Preysler nos ha contado verdaderas curiosidades sobre su vida privada como que descubrió que tenía un 'perfil bueno' cuando se separó de Julio Iglesias "Julio me colocaba siempre en el lado malo" sentenciaba con humor.

También nos ha desvelado algunos de sus secretos para mantener la línea como el batido de frutas y verduras que toma a diario. Sin embargo, quizá una de las cosas más sorprendentes y 'menos glamurosas' que nos ha contado Isabel es que una vez a la semana queda con sus amigas, cual quinceañeras, para pasar la noche viendo películas o series de televisión y comiendo sin parar grasas saturadas, perritos calientes, hamburguesas, patatas fritas... "A veces nos da el amanecer viendo películas o series y no paramos de comer en todo este rato".

Con respecto sobre sus cinco hijos solo ha tenido palabras de cariño, ha destacado el buen corazón de Julio José, la generosidad de Enrique o lo divertida que puede ser Tamara. "Cuando vuelven a casa de mamá son un desastre" sentenciaba.

Tampoco ha faltado el recuerdo a su difunto marido, Miguel Boyer, y ha resumido en una sola frase lo que ha significado para ella: "Miguel ha sido la historia de amor más importante de mi vida".

Por último, nos ha contado la buena relación que mantiene con la prensa del corazón "siempre me han respetado mucho", "Yo no estaría aquí si no fuese por ellos" concluía.