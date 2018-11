La denuncia pública de un muy enfadado Naím Thomas

El concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', Naím Thomas, ha denunciado a través de su cuenta de Instagram que lleva meses sin cobrar con varios vídeos explicando la situación por la que ha pasado estos meses: "ATENCIÓN‼ Este es el vídeo que JAMÁS me hubiera gustado hacer. Para mí las RRSS son sólo un entretenimiento. Pero las personas tenemos un límite y el mío ha llegado. ODIO LAS INJUSTICIAS y los "señores" @manelnogueron y @joanmiquel_sa y su empresa #ethikaglobalentertainment #ethikaglobalgroup #ethikaglobal son los responsables (en el video explico por qué). Paradójicamente se llaman "Ética" cuando de ética y de palabra... POCA. Sé que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo aunque no le den like (porque estén trabajando con ellos o porque tienen miedo). Yo no tengo miedo a nadie", escribía el cantante en su publicación.

Algunos de sus compañeros han querido apoyarle públicamente: "LAS INJUSTICIAS hay que sacarlas a la luz SIEMPRE con respeto pero las cosas CLARAS para que no engañen a la gente. HAY QUE PARAR LA FALSEDAD con la VERDAD. Con el pan y profesionalidad de las personas NO SE JUEGA! Así hay que hablar", escribía Juan Camus. Geno también le trasladó su apoyo a Naím de una experiencia similar que vivió en sus propias carnes: "Te entiendo perfectamente me pasó lo mismo hace ya 13 años!! Con el musical de Sancho Panza, ánimo. Espero que se haga justicia y te devuelvan lo que es tuyo!!".

Un tema que ya está en manos de la justicia: "La gente que no hemos cobrado pusimos una demanda y fuimos a un acto de conciliación al que ellos no se presentaron", añadió el cantante.