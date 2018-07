La 'denuncia' de Dafne Fernández en redes sociales antes de ser madre

Dafne Fernández se convertirá dentro de poco en madre junto a Mario Chavarría, con quien se casó en septiembre de 2017, y vive uno de los momentos más dulces de su vida. Sin embargo, la ilusión de la actriz ha sido interrumpida por una situación que ha querido exponer por sus redes sociales tras llamarle mucho la atención lo sucedido.

"Una observación. Estando embarazada y viajando en el metro o bus NINGÚN HOMBRE ni NINGÚN JOVEN (chico/a) me ha cedido su asiento. Las únicas personas que me ceden el asiento son MUJERES a partir de los 30. ¿A qué se puede deber esto?", ha escrito en su Twitter.

Un comentario que parece que no ha gustado a todo el mundo, ya que le han recriminado que "no se debería generalizar". Sin embargo, Dafne ha querido aclarar que se refiere a la experiencia que ella ha vivido en primera persona: "Yo no quiero generalizar, y si así ha parecido lo siento. Hablo de mi experiencia con el embarazo".

Pero esto no ha sido todo, Dafne también ha querido hacer un llamamiento para que instauren, de nuevo, la asignatura de educación en los colegios e institutos: "Creo que es cuestión de educación. También debería ser cuestión de lógica, aunque muchos no la tienen. Deberíamos reflexionar y luchar por volver a añadir la asignatura de educación para la ciudadanía".