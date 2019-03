Las declaraciones de Amaia Salamanca tras ser criticada por su extrema delgadez

Amaia Salamanca está pasando por uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel profesional como personal, pero hay una polémica sobre su delgadez que no le deja del todo tranquila. Y es que a la actriz no le ha temblado la voz a la hora de responder a estos duros comentarios de la gente tras su paso por 'El Hormiguero' para presentar su nuevo trabajo: "No soy anoréxica", decía con certeza.

Hace unos días pudimos ver a Amaia luciendo un 'body' que marcaba su figura y es que muchos aprovecharon la ocasión para criticar la extremada delgadez de la actriz de 'Velvet'. Pero ante estos duros comentarios, la actriz ha querido responder para aclarar la polémica: "No soy anoréxica. Estoy trabajando mucho, estoy con los niños… Es una etapa de mi vida en la que, de repente, estoy más consumida".

"Se debe un poco a dos meses de mucho trabajo, de dormir muy poco y de compaginarlo también con la serie. Luego, por supuesto, también lo de casa, familia y todo eso". Además de sus rodajes en televisión, Amaia está actuando en la obra de teatro 'La Orestíada' en Mérida como presentaba hace una semana. "El personaje del teatro me ha removido muchísimo, ha sido muy intenso. Los nervios me consumen y lo he pasado muy mal también por ir a Mérida y afrontar ese reto delante de 3.000 espectadores… Bueno, daba mucho miedo".