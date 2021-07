La decisión de Esther Doña que preocupa a los hijos de Carlos Falcó

Esther Doña ha decidido publicar sus memorias. Un libro que tendrá como principal protagonista a su difunto marido, Carlos Falcó, y que bajo el título ‘La vida de un gran hombre a través de mis ojos’ publicará la editorial Planeta.

Una información que la propia Esther adelantaba en Hola y que ha sorprendido a todo el mundo. Especialmente a los hijos del Marqués de Griñón, a los que no habría hecho especial gracia enterarse de que la que fuera mujer de su padre sacará a la luz muchos detalles de su vida privada el próximo 27 de octubre.

Esther Doña y su marido Carlos Falcó | Gtres

De sobra es conocido que entre los hijos de Falcó y Doña no existe una buena relación. No la había ya cuando el marqués vivía, mucho menos después de su muerte. De hecho Esther mostró su enfado cuando no fue invitada a un homenaje que Tamara Falcó y sus hermanos hicieron a su padre hace algo más de un mes. “En ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada. Todos los días realizo mi propio homenaje porque para mí seguimos haciendo todo juntos”, manifestó Doña.

Es más, en el funeral que se celebró en honor al fallecido Carlos a finales de junio, Esther llegó sola a la iglesia y vestida de riguroso negro, mientras que los hijos de Falcó lo hacían por su lado y acompañados por sus familiares. Lo cierto es que como la relación entre ellos es inexistente, tampoco dan lugar a que se produzcan escenas desagradables en público.

Tamara Falcó, con sus suegros en la hípica | Gtres

Eso sí, no hay que olvidar que fue decisión de los hijos del Marqués de Griñón vender el Palacio de El Rincón, por lo que poco tiempo después de su fallecimiento, su viuda tuvo que abandonar el que hasta entonces había sido su hogar. Además, el título de Marquesa de Griñón se lo dejó Falcó en herencia a su hija Tamara y no a Esther.

