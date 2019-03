El debut de la princesa Leonor en el desfile del Día Nacional, el drama de Rocío Carrasco o la nueva vida de Isabel Preysler en el quiosco semanal más rosa

La prensa rosa de esta semana llega cargada de las mejores historias de nuestras celebrities españolas e internacionales.

'¡Hola!' nos trae en portada las primeras declaraciones de Isabel Preysler tras el reciente fallecimiento de su marido, Miguel Boyer. La mujer del exministro asegura que se siente tranquila al saber que acompañó hasta el último momento al que fuera su esposo durante más de 26 años. El debut de la princesa Leonor en el desfile del 'Día de la Hispanidad' también tiene su hueco tanto en la portada de esta publicación como en la de la revista 'Semana'.

El drama que está viviendo Rocío Carrasco abre la revista 'Lecturas'. La hija de Rocío Jurado está recurriendo a ayuda psicológica para sobrellevar el distanciamiento de su hija Rocío, con la que no se habla ni ha visto desde hace dos años. La joven, ya mayor de edad, vive con su padre David Flores y al parecer no quiere saber nada de su madre, que está destrozada. También en portada, la tristeza se apodera de la vida de Lydia Bosch, que está sufriendo uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre. La noticia sobre Carlota de Casiraghi, que ya no vive con el padre de su hijo debido a una crisis en su relación, también tiene su espacio en primera plana.

Mucho más positiva y divertida observamos la portada de 'inTouch'. Las solteras de oro del momento, como Blanca Suárez o Jennifer Lopez, presumen de cuerpazos posrupturas y es que la soltería, ¡les sienta de maravilla! Esta publicación también nos informa de que Rihanna se gasta más de 38.000 euros a la semana en mejorar su belleza, y Orlando Bloom, se ha encaprichado de una bellísima joven ¡con novio!

El amor parece haber vuelto a llamar a la puerta de Chabelita, pues la hija de Isabel Pantoja ha sido cazada de lo más acaramelada junto a Alejandro y así lo recoge la revista 'Diez Minutos'. Esta publicación también nos trae la boda de David de María y la divertida princesa Leonor en su primer desfile militar.

Los kilos de más sientan de maravilla a más de una y 'Cuore' nos ilustra con las 12 celebrities que mejor llevan eso de coger peso. También, Mario Casas y Berta Vázquez han vuelto a ser fotografiados de lo más sonrientes juntos.