David otero, 'El Pescao' se vuelve a casar por segunda vez

Aunque el cantante ha anunciado que se ha casado por segunda vez, realmente lo ha hecho con el amor de su vida con la lleva ya una década en lo que ha sido una reafirmación del compromiso que firmaron hace diez años. En un ceremonia discreta y rodeados de amigos y familiares y con una presencia muy especial con la que no contaban la primera vez, sus hijos Luna y Gael.

"Hace unos días nos volvimos a enamorar frente a los que nos quieren, a emocionarnos por lo que sentimos y a repetirnos que juntos somos UNO. Una vez más lo hicimos sin aspavientos, grandilocuencia ni ostentaciones. Hoy os juro que mi amor no ha hecho más que crecer y yo solo he sido capaz de aprender a su lado", son las palabras del excomponente de 'El Canto del Loco'. El cantante también ha aprovechado para confesar que la primera vez que pasaron por el altar no pudieron tener 'viajes de novios' y que en esta ocasión quieren completar el ritual y ya se han embarcado en un viaje que sin duda será muy significativo en el que recorrerán parte de Asia.

"Me apetece expresar este aspecto de mi vida de una forma más íntima que en otras ocasiones. Hace muchos años que encontré el amor de mi vida, del cual me siento conectado de una forma inexplicable. No se puede definir con palabras... Hace muchos años nos prometimos amor como el resto, nos casamos y en ese acto firmamos un contrato donde nos comprometimos a respetarnos, a amarnos y a ser compañeros independientemente de las circunstancias. Tengo muy claro, que esa declaración, cuando la hacen dos seres que se aman, la sienten muy única y cada uno la hace a su manera... En ese momento de nuestra vida, quisimos celebrarlo de una manera discreta, sin grandilocuencia, sin ostentaciones. Diez años después y con dos pequeñajos que nos acompañan en nuestra vida (Luna y Gael), David otero, 'El Pescao' vuelve a pasar por el altar y comparte su amor decidimos repetir y renovar ese compromiso. Hace unos días nos volvimos a enamorar frente a los que nos quieren, a emocionarnos por lo que sentimos y a repetirnos que juntos somos UNO", estas palabras son parte de la preciosa carta que David otero ha compartido en su cuenta de Instagram junto a una foto de su mujer Marina en el día de su segundo enlace.