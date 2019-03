David Muñoz, orgulloso de su chica Cristina Pedroche: “Una prueba más de que no tienes límites a la vista. Muy grande, muy valiente en todo"

Cristina Pedroche está echa toda una campeona. La colaboradora consigue todo lo que se propone y es que la de Vallecas se ha superado, deportivamente hablando, y ha logrado uno de sus retos: correr la 'Transgrancanaria', una de las carrera más duras de nuestro país, ya que se corre fuera de pista, es decir, por senderos de montaña.

La presentadora dejaba constancia en Instagram de su logro con una imagen en la que escribía: "Muy feliz. ¡32 km de trail conseguidos! Habrá que ir pensando en otro reto". Pedroche ha completado el recorrido de la modalidad Starter de la carrera (32 kilómetros con 818 metros de desnivel positivo) en cinco horas y 47 minutos, tal y como ha informado la organización de la Transgrancanaria en su cuenta oficial de Facebook:"Nuestra corredora más televisiva, Cristina Pedroche, ya en meta. Ha acabado la #TransGranCanaria2015 en su modalidad STARTER con un tiempo 5:47. ¡Felicidades Campeona!".

Quién se ha quedado sin palabras ha sido su novio Daviz Muñoz que no tardó en felicitar a su chica con este mensaje: "Una prueba más de que no tienes limites a la vista @CristiPedroche. Muy grande, muy valiente en todo, próxima parada Pekín!!!!Vamossss!!!"

Tanto en su vida profesional, ya que se convertirá en la presentadora de 'Pekín Express' un reto que llegará pronto a la TV, como en su vida amorosa, de la que Cristina declaraba a principios de año a la revista ¡Hola!: "Hasta ahora las cosas me iban muy bien, pero me faltaba alguien con quien compartirlo, y ahora con David me siento completa al cien por cien. Puedo decir que he encontrado a mi persona ideal", la verdad es que Pedroche, ¡está imparable!