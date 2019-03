David Muñoz deja claro que no le importa lo que digan de él: "Soy asquerosamente feliz"

Como era de esperar, desde que David Muñoz empezó su relación con Cristina Pedroche, no para de protagonizar titulares. El chef ha comenzado a colaborar con Beefeater para reconvertir el gintonic convencional y "descubrir a la gente una nueva forma de beber". Durante la presentación de BeefeaterXO en el Palacio de Gaviria de Madrid, el diario ABC pudo hablar con el de ciertos asuntos de su vida personal.

En relación a la bebida de la que ahora es imagen, David confesó que ni bebe ni alterna mucho debido a la gran cantidad de trabajo que le suponen sus negocios: "Salgo poco. Me paso la vida trabajando. Entre tantos proyectos, Streetxo, Diverxo, el restaurante de Londres... Me queda poco tiempo para poder salir. Sí, me gusta la ginebra pero apenas bebo alcohol por los horarios que tengo y porque hago mucho deporte".

Y en cuanto a la sonada y reciente polémica entre su mujer y Nuria Roca, Muñoz ya se pronunció en Twitter con unas contundentes palabras, pero ahora ha preferido no darle más importancia: "La parte interesante mía es la creativa, la profesional. Lo otro forma parte de una prensa más invasiva que se comporta en ocasiones de forma agresiva y bajo mi punto de vista de forma irrespetuosa. Intento marcar las líneas de lo que yo soy como persona".

"Yo me levanto por las mañanas y soy asquerosamente feliz, con lo cual ese tipo de cosas pasan a un segundo plano. Si todos nos preocupásemos por intentar conseguir nuestros sueños y ser un poco más felices todos sonreiríamos más", añadió dejando claro que él disfruta cada día de su vida amorosa sin meterse en la de los demás y que le gustaría que el resto hiciera lo mismo.