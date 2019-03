Lara presenta su segundo álbum: ‘Duendes, hadas y Rock & Roll’. Más conocida por su participación durante cinco temporadas en el programa Bravo NEOX de Antena 3, la joven da sus primeros pasos en el mundo de la música. Ahora presenta el vídeo de su segundo single:‘Caso perdido’, que habla de amores prohibidos y tentaciones que no se sucumben.

Sin embargo, lo que tiene de peculiar éste videoclip es la cantidad de caras conocidas que aparecen en él, todos con el mismo objetivo: apoyar a la joven promesa. Personajes de la talla de Lola Herrera, Ginés García Millán, Miriam Díaz Aroca o Emma Ozores participan en el segundo clip de ésta, por el momento, desconocida cantante.

Pero si hay alguien que destaca entre tanta celebrity nacional es David de María, que encarna el papel de árbitro de un combate de boxeo. Y, ¿por qué habrá querido participar el ex de Chenoa en este vídeo?

Celebrities ha descubierto la conexión entre David y la joven Lara: El productor del disco es Pablo Pinilla, padre de Lara. Hasta ahí todo parece normal. Sin embargo, la conexión nos lleva hasta la actual novia de David, Elsa Pinilla, que casualmente es la hermana de la interprete de ‘Caso perdido’. Así que, David de María y Lara... ¡SON CUÑADOS!

El cantante de ‘Sin miedo a perder’ comenzó el año junto a la ex triunfita Chenoa; una relación muy fugaz y que dio mucho que hablar. Dicho romance no llegó a buen puerto, ya que David declaró seguir enamorado de su ex novia, Elsa Pinilla, con la que mantuvo una relación durante diez años.

Ha llegado a declarar que la joven, diez años menor que él: "es el gran amor de mi vida" y, aunque suelen decir que las segundas partes no son buenas, parece que la parejita está más feliz que nunca.