David Lafuente emprende un nuevo proyecto

Si a principios de este mes, David Lafuente compartía que había firmado su primer contrato en solitario con una conocida productora y estaba encantado de comenzar su carrera musical. Parece que el cantante no se ha conformado solo con esto, el granadino ha emprendido un nuevo proyecto. Lafuente lanzará su primer libro que estará disponible a partir del mes de mayo.

Aunque el grupo haya desaparecido, los componentes quieren seguir su carrera. Seguido del flamante ganador de 'Tu cara me suena', Blas Cantó con su nuevo single 'In your bed', y al igual que su otro compañero Carlos Marco, que estrenó recientemente su primer disco, Lafuente ha querido hacer lo mismo con estos dos nuevos proyectos que serán un éxito su nueva etapa fuera del grupo.

Su primera novela 'La negra historia de Jimmy Mortimer', trata sobre historias de aventuras, fantasía, amor y amistad. Como vemos en la foto, el cantante se puso filosófico en las redes sociales.