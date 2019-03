David, el hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se irá a vivir con su padre a Málaga

El hijo pequeño de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco, David, cumplirá el próximo jueves 15 de diciembre los tan ansiados y esperados 18 años. Será a partir de ese momento cuando, siendo mayor de edad, el joven se trasladará a vivir definitivamente junto a su padre, a la mujer de este, Olga, y a sus dos hermanas, Rocío y Lola, en Málaga.

Según ha informado La Voz Libre, David está deseando abandonar la casa de Madrid en la que vive junto a su madre y Fidel Albiac, pues no está a gusto del todo. Según aseguró el propio Antonio David: "Mi hijo dice que ya no quiere volver a casa con su madre. No está bien allí. Quiere vivir con sus hermanas, Ro y Lola, conmigo y con mi mujer, Olga".

El nieto de Rocío Jurado está siguiendo los pasos de su hermana mayor, aunque Rocío acudió a los juzgados antes de cumplir la mayoría de edad para trasladarse a vivir junto a su padre, por la mala relación que mantenía con su madre, Rociíto.

Pero Antonio David ha querido esperar en el caso de su hijo a que éste terminara sus estudios en un centro especial de Madrid, según ha informado La Razón. El todavía menor de edad ha cursado el primero de los dos años que completan la titulación de Técnico de Gestión Administrativa, por lo que puede retomar los estudios en Málaga.

Parece que la hija de 'la más grande' se ha quedado sola junto a su marido Fidel, a quienes fuentes cercanas a la familia le culpan de la mala relación que mantiene Rociíto con sus hijos. ¿Qué pensará ella de todo esto?