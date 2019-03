David De Gea orgulloso de la actuación de Edurne en Eurovisión: "Por encima de votaciones, para mi eres la NÚMERO 1 @Edurnity"

"Y yo que pensaba que en @eurovison era más importante la música que la nacionalidad...", fue uno de los comentarios que David De Gea publicó en Twitter tras la gala de Eurovisión en la que su chica quedó en vigésimo primer lugar. De esta manera manifestó su descontento por el resultado obtenido por Edurne, para el que su actuación fue “brillante”.

A pesar de no haber podido acompañarla en Viena, el portero del Manchester no paró de apoyar a Edurne durante todo el festival, y desde que se anunciara que ella sería la representante española en el certamen. Así lo manifestó a través de sus redes sociales con mensajes como "Llega el momento por el que tanto has luchado. Demuestra lo que vales” o "Hagamos el sueño realidad".

Con estas muestras de apoyo la pareja, a pesar de la diferencia de edad, ha demostrado que se encuentra en uno de sus mejores momentos desde que comenzaran su relación en 2011. El posible fichaje de De Gea por el Real Madrid podría suponer el siguiente paso en la relación entre ambos, a los que ya persiguen los rumores de boda.