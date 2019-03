David Flores Carrasco cumple 19 años al lado de su padre, Antonio David

David Flores Carrasco, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, ya ha cumplido 19 años en medio de la batalla legal que mantienen sus padres. Una situación muy complicada, especialmente para Antonio David quien podría acabar en la cárcel si sale adelante la demanda interpuesta por su mujer. Además, el ex Guardia Civil confesó recientemente a un juez que no tiene ingresos para mantener a sus hijos, siendo su mujer Olga Moreno quien se encarga de sustentar a la familia.

Aunque Antonio David está feliz de poder tener a todos sus hijos viviendo con él y de contar con su cariño incondicional. De hecho, tanto Rocío Flores Carrasco, Rociíto, como su hermano David Flores defienden sin descanso a su padre y no dudan en testificar a su favor en los juzgados. Además, la hija mayor de Rocío Carrasco no descarta vender alguna exclusiva para ayudar económicamente a su padre.

Por su parte, David Flores no va a celebrar su 19 cumpleaños con su madre sino que lo hará con su padre y con Olga igual que hizo el año pasado al cumplir su mayoría de edad. El joven estudia Técnico de Gestión Administrativa en Málaga, ciudad a la que se mudó al cumplir la mayoría de edad lo que agravó la situación legal de sus padres. Un sacrificio que el joven quiso agradecerle a su padre públicamente: "Gracias por escucharme y pelear por nosotros, papá. Todo esto que te pasa es porque me has ayudado a vivir contigo, Olga y mis hermanos".

Aunque Antonio David también cuenta con el apoyo de parte de la familia de su mujer. José Antonio, marido de Gloria Mohedano, aseguraba que si Rocío no retira la demanda contra su ex marido se arrepentiría toda su vida. "Sea cual sea el resultado, ella va a perder. Si llevara a la cárcel al padre de sus hijos, la persona a quien ellos más quieren, los perderá para siempre. La única posibilidad que tiene de que esos hijos le den un día un beso es retirando esa demanda".

Además, ni Amador Mohedano, tío de Rocío, ni Gloria Camila, su hermana tienen trato con ella. De hecho, la joven no dice cosas agradables de su hermana cuando le preguntar por ella. Un terrible conflicto familiar que esperemos no empañe la felicidad del joven cumpleañero.