David Delfín y su novio Pablo Sáez protagonizan un tierno vídeo en Instagram

David Delfín y su pareja, el fotógrafo Pablo Sáez, derrochan amor por todos los lados y como no en sus redes sociales. Sáez ha querido compartir con sus seguidores este fin de semana un vídeo en el que acaricia la mano y el brazo del diseñador en Instagram.

"Ñoñerías en domingo", escribía el fotógrafo junto a la emotiva publicación que compartió con sus seguidores y que ya cuenta con más de 5.000 reproducciones.

Desde que le detectaron los tres tumores al diseñador en el cerebro el pasado año, Sáez ha sido su mayor apoyo. Incluso cuando operaron al modisto en 2016, el fotógrafo no se separó de él en ningún momento. Además estos meses no han sido fáciles para la pareja ya que hace cinco meses tuvieron que decir adiós a su mejor amiga Bimba Bosé. Sin embargo, Delfín continua luchando y apoyándose en grandes amigos, como su ex pareja Pelayo Díaz.