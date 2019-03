David Delfín invita a sus amigos a un lujoso 'brunch' en Madrid

David Delfín ha vuelto a reaparecer en sus redes sociales después de varios meses sin publicar nada. El modisto español organizó un 'brunch' en uno de los hoteles más lujos de la capital. Una velada muy íntima donde no faltaron los cineastas Félix Sabroso y Laura Caballero, su ex pareja, Pelayo Díaz ,y los fotógrafos Jau Fornes y Pablo Sáez, su actual pareja.

Aunque no publicara nada de es especial momento, sus amigos se encargaron de hacerlo en Instagram donde mostraros lo felices que estaban y lo bien que se lo pasaron. "Almuerzo de domingo. Gracias David Delfín", escribió Pelayo. "Que me he vuelto a aburrir muchísimo con vosotros. ¡Espero que esto no se vuelva a repetir el finde que viene!", comentaba Laura Caballero. De esta forma sus amigos le agradecieron esta reunión y el delicioso 'brunch' de 80 euros por persona del que disfrutaron.

En las fotos que compartieron, no aparece el diseñador. Pero lo importante es que se juntaron y celebraron la vida y quizás la llegada de la primavera como ha hecho el diseñador, que ha publicado imagen de un jarrón lleno de tulipanes rosas en su Instagram después de no haber actualizado su cuenta en 16 semanas.

Hace tan sólo unos días la madre de Delfín afirmaba que su hijo estaba muy mal, que apenas podía movilizarse por sí mismo y que le costaba mucho hablar. Por este motivo, seguro que una buena dosis de ánimos por parte de su círculo más íntimo le vino fenomenal. ¡Ánimo David!