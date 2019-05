La increíble transformación de David Bustamante en una mujer muy parecida a Paula Echevarría

David Bustamante es muy conocido por su faceta humorística, la cual saca cada vez que tiene oportunidad. Y, con la espontaneidad que le caracteriza, ha acudido a Snapchat para hacer reir a sus seguidores.

Gracias a uno de los filtros de la famosa aplicación, el cantante cántabro se ha transformado en una auténtica mujer, con melena incluida y todo. Aunque, sin duda, lo más irónico ha resultado ser el tremendo parecido que tiene con su exmujer, Paula Echevarría, según han comentado muchos de sus seguidores.

El maquillaje, e incluso las poses, hacen recordar a la actriz, algo de lo que sus fans no han tardado en hacerse eco de ello: "Mejor no digo a quien te pareces", "Que susto me recordaste a… alguien" o "Te pareces a Paula!!! He tenido que mirar dos veces la imagen porque pensaba que era ella", son solo algunos de los comentarios que se han sucedido en la publicación.