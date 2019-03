David Bustamante: “Tengo que hacer dieta para no tener que estar en la playa metiendo barriga”

David Bustamante está imparable. Entre disco, gira y su papel como jurado en ‘El Número Uno’, ¡no da abasto! Pero él está encantado con lo que le ha tocado vivir y así nos lo ha hecho saber durante un videoencuentro para la web de Antena 3.

Su carrera profesional va viento en popa y logra compaginarla con la vida familiar: “Mi mujer está acostumbrada, cuando me conoció ya era quién soy ahora”. Por quién más sufre es porque su pequeña Daniela: “Me da pena porque cuando me voy de gira y vuelvo, sale corriendo por el jardín para abrazarme y comerme a besos, es un ángel”, asegura el orgulloso papá.

Entre tanto trabajo, también tiene ganas de poder descansar ya que lleva mucho tiempo sin descansar. “Para hacer algo bueno, hay que recargar las pilas”, declara el cantante. Eso sí, de año sabático asegura que nada de nada porque después de un descansito, se pondrá manos a la obra con su próximo disco.

Tan ocupado está Busta que asegura que ya no tiene tiempo ni de ir al gimnasio. ¡Quién lo diría! “Me tengo que poner en forma que llega el verano”, confiesa el cántabro. “Me voy sólo cinco días a la playa pero no veas si le cunde a algunos. Hay que hacer dieta porque si no me paso los cinco días de vacaciones metiendo barriga y es durísimo”, afirma entre risas.

Entre sus proyectos futuros, no descarta el mundo de la interpretación: “Date cuenta que a mi mujer le doy las réplicas de sus guiones en casa y ella me dice que no lo hago nada mal”. Aunque sabe que el camino no es sencillo: “Me atrae la idea de hacer un papel secundario. Pero ahora mismo sigo centrado en lo mío porque me ha costado mucho llegar a dónde estoy, no me lo han puesto fácil”.

Pero si quieres saber todo, todo y todo lo que David Bustamante ha contado, ¡puedes verlo completo aquí!