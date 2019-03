David Bustamante, Sofía Vergara y Justin Bieber derrochan amor a través de Twitter

Estaba claro que en un día como hoy el amor iba a estar pululando por el aire. Nuestras celebrities también se han dejado conquistar por este sentimiento y han celebrado el día de San Valentín por todo lo alto.

Las redes sociales han sido testigo de ello. @David_Busta tuiteaba un romántico mensaje para su mujer, Paula Echevarría: “Paula eres lo mas grande que me ha pasado en mi vida junto a mi hija! Gracias por hacerme la persona mas dichosa del mundo! TE AMO!”. Y no menos romántico ha sido Carlos Moyá que sorprendía con un ramo de rosas a @Carolcerezuela: “Vaya sopresa me he encontrado a la vuelta del trabajo! Ay, que bonito es el amor!”. También Guti ha querido dejar clarito que está enamorado de Romina Belluscio hasta las trancas: “Todo es poco para lo q tu vales y nada es tan bonito como lo q yo siento por ti,te amo diosa y que todos los días sean 14F”.

Fuera de nuestras fronteras, también Cupido ha inundado de amor el ambiente. @Paurubio lanzaba un mensaje a todos sus seguidores: “Feliz día del amor”, al igual que Sofía Vergara: Todo lo que necesitas es amor! Feliz día de San Valentín a todos mis seguidores! Muuuua!!!”, comentaba la actriz. Un deseo al que también se sumaba @AlejandroSanz: “Feliz 14 de Febrero, San Valentín… Feliz Dia… Pero el amor… Que viva todos los días del año”. Un deseo que también compartía @JustinBieber: “Feliz día de San Valentín a todas las personas hermosas que hay. Difrutad de este día”, tuiteaba el cantante.

También las hay que han dejado claro que en el día de los enamorados, no había pareja que valiera. Este ha sido el caso de una orgullosa Ana Obregón: “A mi me pasa como a mi hijo @Alex_Lequio, es el único hombre al que puedo desear feliz San Valentin con orgullo de madre ganado a pulso”. Esto mismo debe de pensar su ex nuera, Andrea Guasch, quién escribía: “Mi cita por San Valentín”, y añadía una foto con su perrito.

En fin, sea como sea cada cuál lo ha celebrado a su manera… Así que, ¡feliz día de San Valentín!