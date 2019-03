David Bustamante rompe su silencio y habla sobre su supuesta relación con Claudia Montes

Después de los últimos rumores que aseguraban que David Bustamante había vuelto a recuperar la ilusión junto a Claudia Montes, el cantante ha querido romper su silencio y se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram.

Bustamante ha lanzado una publicación donde además de desmentir rotundamente esta supuesta nueva relación, el ex de Paula Echevarría asegura que tampoco se ha comprado un cuadro de miles de euros en Arco como aseguran.

"Por si no fuera poco inventaros relaciones inexistentes... Ahora vienen y dicen que me he comprado un cuadro en #Arco valorado en 2.800€...", comienza diciendo Bustamante en el post.