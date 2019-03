David Bustamante revela la razón por la que se bañaba en Ibiza con camiseta

Cuando este verano vimos a David Bustamante bañándose con camiseta mientras disfrutaba de una vacaciones junto a su mujer Paula Echevarría y su hija Daniella todos nos preguntamos: ¿por qué razón?

Después de varias semanas de dudas, el cantante ha confesado, en una entrevista que ha concedido durante la celebración de premios de Cadena Dial, que lo hizo para no facilitar las críticas sobre si había cogido peso.

"No quería yo facilitar la gracieta. Además no era porque estoy subido de peso. Los seis kilitos que he subido tienen solución. Pero la camiseta era por otro motivo", decía al tiempo que 'anunciaba' que "esta Navidad voy a subir una foto. Cuando todo el mundo come turrón yo voy a llevar el turrón aquí (señalando la zona abdominal)", revelaba el cantante. Añadiendo que ha sido una lesión lo que le ha impedido entrenar este último año.

Bustamante también habló de su hija Daniella revelando que la pequeña tiene intención de ser fotógrafa de mayor.