David Bustamante se queda a pecho descubierto para coronarse como rey de la semana

CELEBRITY DE LA SEMANA

No es la primera vez ni la última que David Bustamante se hace con este codiciado título, pero es que ha sabido ganárselo a pulso. Hace unos días pudimos ver al cantante en el especial solidario de ‘Tu cara me suena’ enseñando pecho y musculamen como si no hubiera mañana. El pueblo ha votado y él es nuestro rey celebrity de la semana. ¡Enhorabuena Busta!