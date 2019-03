David Bustamante da plantón a la organización de un torneo de golf solidario

De piedra se ha quedado la organización de un torneo de golf solidario en el Club de Golf de Alcalá de Henares tras el esquinazo que les ha dado David Bustamante. El cantante tenía pensado asistir al evento, pero finalmente les dio plantón. ¿Por qué?

Nadie conoce las razones que han llevado a Bustamante a decidir que finalmente no acudiría. Aunque no les avisó, los organizadores dijeron justo antes de que comenzara el torneo: "No sabemos por qué, pero no va a venir", así que ya lo intuían.

Algunos medios del panorama nacional apuntan que lo más probable es que David esté huyendo de la prensa, justo ahora que ha confesado que su mujer, Paula Echevarría, "tiene una relación cordial con sus suegros. No bien, bien, son familia". Tras estas declaraciones en un programa de televisión, ¿estará Busta intentando no dar la cara?

Organizado por Clínica Menorca, sí que asistieron algunos rostros conocidos como Óscar Higares, Pepín Liria, Feliciano López, Ronaldo Nazario o Bernd Schuster, quien se mostró muy simpático con la prensa del corazón, a diferencia de Nazario, quien aseguró que lo que no tuviera que ver con el fútbol no le interesaba.