David Bustamante y Paula Echevarría preparan juntos la Primera Comunión de su hija Daniella

David Bustamante y Paula Echevarría no dan su relación por perdida. Tal y como afirmaba hace unos días el cantante a las cámaras de televisión: “Hay un distanciamiento, pero no es nada definitivo. No os preocupéis. Seguro que se recupera, que aquí nos queremos mucho”. Al mismo tiempo David pedía a los medios que se tuviera cuidado con las cosas que se decían porque a los miembros de su familia le estaban afectando algunas informaciones.

Sea como sea, lo cierto es que la ruptura no es definitiva y podría tratarse de uno de los baches que la pareja ha sufrido a lo largo de sus más de diez años de matrimonio. De hecho, aunque han pasado las vacaciones de Semana Santa por separado, Paula en su Candas natal y Bustamante en San Vicente de la Barquera junto a su hija, antes estuvieron juntos ultimando los preparativos de la Primera Comunión de su pequeña.

De hecho, tal y como informa LOC, ambos acudieron juntos a la tienda que Rosa Clará tiene en la calle Velázquez para que Daniella se probara su vestido de Comunión, cuya celebración tendrá lugar el próximo sábado 6 de mayo en la Parroquia de Santa María Soledad Torres Acosta, de Villanueva de la Cañada, muy próxima a la vivienda familiar, tal y como informa el mismo medio.

Precisamente esta diseñadora fue la elegida por Paula para el día de su boda junto a David, el 22 de julio de 2006 en la bonita basílica de la Virgen de Covadonga, así como para los dos vestidos que lució en el ‘sí quiero’ que se dio en la ficción junto a Miguel Ángel Silvestre en el final de la exitosa serie de Antena 3, ‘Velvet’.

Su hija es lo que por ahora importa a los dos y lo que los mantiene unidos. Mientras tanto, tanto sus familiares como sus amigos y compañeros de profesión se mantienen en silencio respecto al futuro de la pareja.