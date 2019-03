David Bustamante y Paula Echevarría pasan su décimo aniversario separados por motivos profesionales

A más de 9.000 kilómetros de distancia tendrán que pasar su décimo aniversario de casados David Bustamante y Paula Echevarría. El cantante se encuentra en México promocionando su último disco, 'Amor de los dos', por lo que no podrá estar junto a su mujer en una fecha tan señalada.

A pesar de los constantes rumores de crisis y que últimamente se han hecho más fuertes, la pareja siempre se ha mostrado unida y en esta ocasión no iba a ser distinto. El intérprete de 'Feliz' le ha escrito unas bonitas palabras a la protagonista de 'Velvet' en su perfil de Instagram: "Nadie te conoce más que yo…Nadie me conoce mejor que tú…Feliz Décimo Aniversario mi amor. Ni la distancia que hoy separa lo que sentimos. Gracias por los años más felices de mi vida! #Teechodemenos". Por su parte, Echevarría todavía no le ha respondido, de manera pública, a su marido pero hace unos días compartía orgullosa con sus seguidores que Bustamante había alcanzado el puesto número 1 en las listas de ventas de México con su nuevo disco.

La pareja se conoció en Lanzarote y el artista sintió un flechazo directo por su mujer. Además, la actriz confesó que a la semana de conocerse ya estaban viviendo juntos para pasar por el altar nueve meses después, el 22 de julio de 2006 en Asturias, tierra de la intérprete, en la Basílica de Covadonga.