En la exclusiva urbanización de Villafranca del Castillo

Paula Echevarría y David Bustamante siguen teniendo una cuenta pendiente, y es que la lujosa casa que ambos compartieron durante su matrimonio todavía no ha encontrado dueño. Queda claro que el cantante quiere deshacerse de ella cuanto antes, ya que no tardó en colgar el cartel de 'Se vende' en cuanto su ex puso un pie fuera de la misma, y el hecho de que la gestión se retrase tanto, le ha obligado incluso a rebajar el precio de venta inicial.