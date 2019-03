El estrés hace adelgazar a Paula Echevarría y engordar a David Bustamante

Paula Echevarría y David Bustamante siguen en punto muerto, tal y como dijo la actriz en su gran fiesta de cumpleaños asegurando que aún no tiene nada claro en cuanto al divorcio. Recientemente han salido a la luz los rumores sobre una posible pelea de la pareja por la casa familiar, algo que la chica 'Velvet' ha desmentido: "No solo carecen de verdad sino que no ayudan en absoluto a que ambos puedan estar tranquilos y dilucidar cuál y cómo será su futuro", decía.

Lo cierto es que han sido varios medios los que han informado que el artista estaría pasando por su peor momento, culpando a Paula de su estado. Pero, tal y como cuenta una fuente cercana a la expareja, el estrés por el que está pasando Bustamante no es culpa de su ex : "Se debe más a lo que se publica y dice sobre su persona, que al estado actual de su matrimonio", informa el periodista Aurelio Manzano.

"David ha engordado por culpa del estrés y, a pesar de que Paula aparenta felicidad en sus fotos, ha adelgazado seis kilos", decía la persona cercana a la expareja. Ésta misma ha asegurado que no le cabe ninguna duda de que el cantante saldrá adelante: "David saldrá adelante. Es un profesional y tiene una carrera detrás que lo avala. Es un momento bajo que pasará pero hay que darle tiempo y espacio, igual que a Paula. Cuando ellos tengan algo decidido lo dirán".

Para terminar hay algo que esta fuente ha querido dejar claro: "La decisión de volver no solo es de Paula. Es de los dos", decía. Sin ninguna duda a la pareja le espera un año movidito en el que seguirán siendo el centro de todas las miradas y un año en el que tendrán que empezar a tomar decisiones.