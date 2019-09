Después de su doloroso divorcio de Paula Echevarría

El matrimonio de Paula Echevarría y David Bustamante no acabó de la mejor manera, y es que a pesar de que no hubo drama de por medio ni una guerra abierta, la frialdad y el dolor que quedó entre la pareja era más que patente. Además, después de que Paula no tardara en rehacer su vida al lado de Miguel Torres, amigo de ambos, las cosas no hicieron más que empeorar. Sin embargo, uno de los últimos movimientos del cantante, podría indicar que ya ha enterrado el hacha de guerra y que no queda rencor, o eso parece.