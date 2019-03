David Bustamante lanza una indirecta a Paula Echevarría en pleno concierto

David Bustamante actuaba el sábado por la noche en Castellón ante un público ansioso por ver a su ídolo. Entre canción y canción, como suelen hacer la mayoría de los artistas, el cántabro expresaba algunas reflexiones en voz alta, pero una de ellas pareció una clara indirecta a su exmujer, Paula Echevarría.

Tras saludar a sus fans y agradecer su presencia, añadió: “Es aquí donde está la verdad, y no en las pantallitas esas pequeñas. No os creáis nada”. Y continuaba: “Yo soy una persona que no me maquillo ni me peino para subir una foto todos los días”, cosa que sí hace la actriz, y seguía: “Entonces, pues despeinado y en pijama pierdo todo el glamour, si es que tengo”.

Parece que la tensión entre la expareja está más viva que nunca, sobre todo desde que se hiciera evidente la relación entre Paula y Miguel Torres, ya que David se habría sentido traicionado después de que un amigo en común, Javi Casquero, al que el cantante consideraba íntimo, hubiera podido actuar como ‘celestino’ entre la asturiana y el jugador del Málaga.