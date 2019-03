David Bustamante lanza un desafiante mensaje a través de su Instagram

David Bustamante parece haber sentido que lo de compartir sus pensamientos y sentimientos en estos difíciles momentos por los que pasa le sienta de maravilla, por lo que ahora ha cogido carrerilla y no para.

Desde que se conociera la noticia de su separación de Paula Echevarría, ambos han seguido con sus vidas y sus rutinas, aunque por separado, ya que ella vive en el domicilio familiar con la hija que tienen en común, Daniella, y él se ha trasladado a una casa que compró para sus padres cerca. Pero hace unas semanas, Bustamante perdía los papeles ante el acoso de la prensa cuando abandonaba el que había sido su hogar y decía enfadado a los medios que les dejaran tranquilos.

Este fin de semana volvía a los escenarios tras el distanciamiento con su mujer, y mandaba un mensaje durante uno de los momentos más sentimentales del espectáculo: “No es el lobo tan fiero como lo pintan, creedme”, decía el extriunfito.

Ahora ha publicado un desafiante mensaje en Instagram que, aunque no tiene destinatario, sí que deja claro que seguirá luchando: “Y por mucho que me soplen y por mucho que me resten, sigo en pie, soldado intacto, aunque a muchos les moleste... Miro al frente, pues los lados, me distraen de mi oponente, y no quiero que tú sientas que mi ser es prepotente, es tan solo que me obligan a pegar un paso al frente... Mostraré lo que yo valgo, y no hay nada más valiente, que deciros a la cara... No me importa lo que pienses”, escribió junto a lo que él llamaba ‘tarde poética’ con un hashtag y un selfie en el jardín.

No sabemos si se trata de una indirecta para Paula o para otra persona, pero lo que deja claro es que, pase lo que pase, no se va a rendir y seguirá luchando pese a lo que piense la gente.