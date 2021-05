David Bustamante no conoce a la familia de su novia, Yana Olina

David Bustamante y Yana Olina han posado por primera vez juntos para la revista Hola. Lo han hecho en la nueva casa que el cantante se ha comprado en Bodilla del Monte tras vivir tres años en un piso en Pozuelo de Alarcón tras su separación de Paula Echevarría.

Su hogar, que le ha costado en torno a los 600.000 euros y tiene piscina y jardín, es también ahora el de su chica, ya que decidieron dar el paso de vivir bajo el mismo techo para iniciar una nueva etapa juntos. Y es que, según revela el cantante en la revista, está muy feliz y tranquilo porque Yana le da mucha paz: “Soy muy impulsivo y me enfado fácilmente, pero ella ser ríe y se me pasa. No tenemos muchas discusiones y, cuando las hay, muchas veces le tengo que dar la razón”.

La bailarina rusa está metida de lleno en la familia del cantante después de tres años de relación, de hecho ha sido la encargada de decorar la nueva casa junto a la madre del cántabro. Pero la situación actual por la pandemia ha impedido que David conozca a la familia de su chica: "Todavía no la conozco, pero tengo muchas ganas de viajar a Rusia”, asegura el cantante sobre su familia política que vive a seis horas de Moscú.

David también habló en esta entrevista de su exmujer, Paula Echevarría, y de lo feliz que está por su reciente maternidad junto a Miguel Torres. Afirma que aunque todavía no conoce al bebé, seguro que en una próxima ocasión en la que recojan a Daniella, la hija del cantante y la actriz, podrá verle en persona porque hasta ahora solo ha sido por foto, de las muchas que le manda Paula del niño con su hermana mayor.

Es más, Bustamante compartía una anécdota del día en el que Miguel Jr. nació, cuando llamó a Paula por un tema y esta le dijo que estaba dando a luz y que se pusiera en contacto con sus padres.

