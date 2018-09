David Bustamante: "Estoy soltero, no tengo novia"

David Bustamante se ha sincerado respecto a su divorcio con Paula Echevarría, su relación con Yana Olina y su amistad con Poty. El cántabro ha hablado en una entrevista larga y tendida recogida por Diez Minutos sobre todos los temas en los que se ha visto envuelto últimamente.

“Hemos tardado tanto tiempo en confirmar la separación porque teníamos que tenerlo claro”, comienza diciendo sobre su divorcio de Paula. “Cuando decidí dejar la relación, lo tenía claro, pero no había necesidad de hacerlo oficial porque nos llevábamos bien”, afirma.

Es más, asegura: “Decidí seguir mi vida porque la relación se enfrió, y cuando vi que estaba cómodo con el camino que había tomado, es cuando decidí hacerlo oficial”, sentencia. Y respecto a la relación de su ya exmujer con Miguel Torres, declara: “Lo que quiero es que la madre de mi hija sea feliz, porque así Daniella es feliz también. Yo llevo dos años probando y llevando mi vida”.

Asegura que con Paula tiene “una comunicación fluida”, y es que al fin y al cabo “vamos a ser familia toda la vida”. Por su parte, de Yana Olina, la bailarina rusa con la que creíamos que mantenía una relación, ha dicho: “Es una mujer maravillosa, pero no tengo una relación con nadie. Estoy soltero. No tengo novia. A Yana le tengo mucho cariño, pero no hay que poner etiquetas”.

Para el artista, lo más importante es su hija Daniella, “y a ella es la primera que tendré que decirle que tengo novia”. Y respecto a otra de las personas importantes de su vida, su gran amigo Poty, y el hecho de que le dejara de seguir en redes sociales poniendo en tela de juicio su amistad, ha dicho: “Simplemente ha pasado que hay gente con la que ya no paso tanto tiempo como antes. Muchas veces dejo de seguir a gente porque no me gusta lo que ponen. Es ésa la explicación que te puedo dar”.