David Bustamante estalla en las redes sociales

David Bustamante lleva siendo noticia desde que hace unos meses se anunciara que el artista y Paula Echevarría se habían separado. Desde entonces no se ha parado de hablar sobre ellos y parece ser que el cántabro no ha podido más con la presión y ha estallado en las redes sociales.

Así, el cantante ha publicado a través de su cuenta personal de Facebook un texto donde muestra la indignación por el trato que está recibiendo y sobre la imagen que se está dando de él.

"No sé qué me jode más... si el maltrato sistemático, injusto e incomprensible de cierta prensa con mi persona... O que nadie después de todos estos años y de cómo me he portado con la gente, tenga cojones a defenderme! Tratado acosado y perseguido como un delincuente... Bueno no! A esos se les protege más! Dejadme vivir en paz!", sentencia Bustamante.

Estas palabras llegan justo después de la última aparición de Paula Echevarría en la fiesta de cumpleaños que ofreció el jueves pasado. Celebración a la que no acudió el artista por motivos profesionales y donde la actriz declaró que no tiene nada clara el punto en el que están.